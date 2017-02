Spervuur aan vragen over A8-A9

foto Ronald Goedheer Barbara Visser in gesprek met bewoners over A8-A9.

HEEMSKERK - Haar oma komt uit Beverwijk en zelf zat ze namens de VVD in de gemeenteraad van Zaanstad: op uitnodiging van de VVD IJmond ging Tweede Kamerlid Barbara Visser gisterenavond in restaurant La Citadel in Broekpolder met Beverwijkers en Heemskerkers in gesprek over regionale thema’s.

Door Jouri Bakker - 20-2-2017, 23:10 (Update 20-2-2017, 23:10)

„Ze kent de IJmond goed, dus het leek ons een goede kandidaat om mee in gesprek te gaan”, verklaart de Beverwijkse fractievoorzitter Serge Ferraro de keuze voor de vrouw die bij de komende verkiezingen op de...