Pastoor Kaleab in de H. Agathakerk

BEVERWIJK - Pastoor Kaleab gaat zondag 26 februari om 11 uur voor in de H. Agathakerk.

Pastoor Kaleab is bij velen bekend uit de tijd dat hij Kapelaan was in Beverwijk. In de viering zal een collecte zijn voor zijn projecten in Ethiopië. Het Agathakoor luistert de viering op. Pastoor Putman vervangt hem deze zondag in Uitgeest en Castricum, waar pastoor Kaleab al enige jaren priester is.