Zondagmiddagpodium in De Stut

HEEMSKERK - Op zondag 26 februari is er in ontmoetingscentrum De Stut aan de Maasstraat 3 een Zondagmiddagpodium.

The Krom Sailors is een shantykoor uit Akersloot dat wordt begeleid door muzikanten. De voorstelling start om 14 uur en duurt tot ongeveer 16 uur. De zaal gaat open om 13.30 uur. Toegang: 5 euro inclusief een kopje koffie of thee in de pauze.