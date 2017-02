Gestolen auto gevonden via GPS

WORMERVEER - De politie heeft zondagavond in Wijk aan Zee twee mannen opgepakt op verdenking van een autodiefstal in Wormerveer, tussen vrijdagmiddag en zondagochtend.

Het ging om een bedrijfswagen waarvan de sleutels in het kantoor van van bedrijf hingen. De auto kon via GPS worden gevolgd. De wagen werd op zondagavond in Wijk aan Zee aangetroffen.