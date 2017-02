Bouwens weg als directeur RUD ’op eigen verzoek’

HOORN - Directeur André Bouwens van de Noord-Hollandse milieudienst RUD NHN is niet aan de kant gezet, maar teruggetreden op eigen verzoek.

Door Koen van Eijk - 20-2-2017, 20:25 (Update 20-2-2017, 20:25)

Dat zegt het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord naar aanleiding van een bericht afgelopen zaterdag in deze krant. Daarin stond dat Bouwens op een zijspoor was gezet omdat het ’rommelde’ in de organisatie en vanwege de hoge werkdruk.

Dat verklaarde de Castricumse wethouder Marcel Steeman donderdag in de gemeenteraad. Castricum alsook de andere gemeenten in Noord-Holland Noord plus...