Sportinstuif in ’De Walvis’

BEVERWIJK - Tijdens het sport- en spelinstuif donderdag in Sporthal Beverwijk, ook wel bekend als ’De Walvis’, onthult sportwethouder Haydar Erol het logo van Beverwijk Fit & Actief. De gemeente wil inwoners stimuleren om te sporten en te bewegen.

Door Van onze verslaggeefster - 20-2-2017, 20:24 (Update 20-2-2017, 20:24)

Buurtsportcoaches zijn hiervoor ingeschakeld. Zij leggen verbindingen met sportclubs en scholen. Zo is er wekelijks op de dinsdag van 14.30 tot 16 uur een sport- en spelinstuif in de Kinheimhal voor kindern van zes tot twaalf jaar. Op de woensdag vanaf 13 uur is er een sportinstuif op het schoolplein van Het Kompas.

Het gratis sport- en spelinstuif donderdag in ’De Walvis’ is ook voor basisscholieren.