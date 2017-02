Oud-burgemeester Van Leeuwen als eerste verhoord

Archieffoto De grote projecten om en op de Stationsvijver die nooit gerealiseerd zijn.

BEVERWIJK - Han van Leeuwen is de eerste die wordt verhoord over de leningenportefeuille die de gemeente Beverwijk in 2009 is aangegaan. Van Leeuwen was destijds burgemeester van Beverwijk.

Door Annemiek Jansen - 20-2-2017, 20:00 (Update 20-2-2017, 20:00)

Een raadsenquêtecommissie onderzoekt de besluitvorming rond het enorme pakket leningen, waartoe het college van b en w in 2009 onder geheimhouding besloot. Deze leningen, 140 miljoen euro, bleken veelal onnodig te zijn afgesloten.

De onderzoekscommissie start vrijdag met de openbare verhoren. Dan is Van Leeuwen aan de beurt. Hij is de enige die dag. Voor het vraaggesprek is anderhalf uur uitgetrokken. De verhoren gaan volgende week dinsdag weer verder. Er komen verdeeld over vijf dagen elf getuigen aan bod.

Behalve de burgemeester uit die tijd zijn dat de vier wethouders, Maarten Dijkshoorn, Fred Mosk, Frank Frowijn en Jaqueline Dorenbos. Voor Dijkshoorn die als wethouder het geld nodig had voor de grote projecten, is twee uur uitgetrokken, voor de andere wethouders ieder een half uur.

De fractievoorzitters uit 2009 Vincent Kellenaar (CDA), Cees Bodewes (PvdA), Frans Koster (VVD) en Haydar Erol (GroenLinks) worden verhoord evenals twee ambtenaren. Dat zijn afdelingshoofd financiële administratie Cees de Ridder en toenmalige gemeentesecretaris Ardwin Lantain.

Vijf van de opgeroepen politici, Bodewes, Dijkshoorn, Frowijn, Mosk en Kellenaar, hebben al in november in een brief aan de gemeenteraad laten weten afstand te nemen van het onderzoek. Zij vinden het onderzoek, ruim zeven jaar later, achterhaald.

De verhoren worden gehouden in het stadhuis en zijn toegankelijk voor publiek. Ze zijn ook live te volgen via https://beverwijk.raadsinformatie.nl