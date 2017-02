Nieuwe stadsfotograaf van Beverwijk

Beeld van Peter Hageman.

BEVERWIJK - Het IJmondse fotografiecentrum ISOO.nu en Stichting Kunst & Cultuur Beverwijk zoeken een nieuwe stadsfotograaf.

Door Ton de Lange - 20-2-2017, 13:43 (Update 20-2-2017, 13:43)

’Vertrouw op je eigen kunnen. Jong of oud, man of vrouw, Beverwijker of Heemskerker, wit of zwart: het maakt de organisatie allemaal niet uit, als je maar gedreven bent. Wie wint, heeft een goeie opstap naar nieuwe kringen, vakkennis en mooie verten.’ De winnaar krijgt de opdracht om een jaar lang ’de ingrijpende opknapbeurt’ van de Beverwijkse Breestraat op de voet te volgen.

De eerste stadsfotograaf van Beverwijk, in 2007, was Peter Hageman die overigens niet digitaal werkte. Heleen Vink - tevens fotograferend voor deze krant - toonde volgens de organisatie het afgelopen jaar dat ze ’met engelengeduld uren kan wachten voordat ze toeslaat’.

Kandidaten dienen vijf van hun foto’s op te sturen, 1 mb per foto is genoeg. De voorkeur gaat uit naar één foto in zwart-wit en foto’s gemaakt in Beverwijk. Om goed te kunnen beoordelen, is één foto uit ’Verweggistan’ ook goed.

Inzendingen vóór 26/3 naar: stadsfotograaf@isoo.nu" title="" target="_blank">stadsfotograaf@isoo.nu of jan.isoo.nu. De verkiezing is op 31/3.