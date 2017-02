Politie pakt autodieven via GPS

Foto: Lex van Lieshout

WORMERVEER - De politie heeft zondagavond in Wijk aan Zee twee mannen opgepakt op verdenking van diefstal van een auto uit Wormerveer.

Tussen vrijdagmiddag en zondagochtend werd de auto ontvreemd vanaf de Kerkstraat in Wormerveer. Het ging om een bedrijfswagen waarvan de sleutels in het kantoor het van bedrijf hingen. De sleutels werden hier ontvreemd.

De auto kon via GPS worden gevolgd en werd uiteindelijk op zondagavond in Wijk aan Zee aangetroffen. De mannen werden aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie nam de auto in beslag.