Wildplassende Uitgeester twee keer aangehouden na drankrijden in Beverwijk

BEVERWIJK - Een man uit Uitgeest is vrijdagmiddag aangehouden op de Parallelweg in Beverwijk nadat hij met drank op achter het stuur is gekropen.

Getuigen belden rond 16.00 uur de politie vanwege een vermoedelijke drankrijder. Op een parkeerplaats aan de Parallelweg in Beverwijk stond een man tegen zijn eigen auto aan te plassen.

De bestuurder was onvast ter been en dat was voor de getuigen reden genoeg om de politie te bellen. Agenten waren snel op de locatie en zagen de man net wegrijden.

De bestuurder had grote delen van de weg nodig. De man kreeg een stopteken. Na nog even doorgereden te hebben, was de man weer terug op het zelfde parkeerterrein aan de Parallelweg.

Ingenomen rijbewijs

Pas toen vielen de agenten bij de man op. Agenten hebben de man laten blazen. De uitslag op straat was een 'F'. Op het bureau blies de man 865 ug/l., bijna vier keer de toegestane hoeveelheid. Het rijbewijs van de 48-jarige Uitgeester is ingenomen.

Ondanks dat de man meerdere keren duidelijk was gemaakt dat hij geen auto meer mocht rijden, is de verdachte na heenzending toch ingestapt. Agenten waren in de buurt en hebben de man opnieuw aangehouden.