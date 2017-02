Man komt vast te zitten in hoogwerker bij snoeien van boom

Foto’s: Brandweer Heemskerk Bekijk Fotoserie

HEEMSKERK - Een man uit Heemskerk is vrijdagmiddag op zes meter hoogte vast komen te zitten in een hoogwerker en moest worden bevrijd door de brandweer. Hij had de machine gehuurd om zijn boom te snoeien.

Door Internetredactie - 17-2-2017, 19:04 (Update 17-2-2017, 19:07)

Plotseling functioneerde de hoogwerker niet meer. De man restte niets anders dan de brandweer in te schakelen.

Uiteindelijk kon hij worden bevrijd met behulp van de ladderwagen van de brandweer. Naar eigen zeggen was de man geen moment bang geweest.

Op Twitter bedankt de man de brandweer. “Dacht vandaag een boom te snoeien, uiteindelijk door de brandweer uit de hoogwerker gehaald, haha”, aldus het slachtoffer.