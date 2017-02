Ultimatum ENCI voor uitblijven CAO-akkoord

VELSEN-NOORD - Vakbond CNV Vakmensen wil dat de ENCI (Eerste Nederlandse Cementindustrie), met onder meer een filiaal bij Tata Steel in Velsen-Noord, binnen enkele dagen met een serieus tegenvoorstel komt in het langlopende meningsverschil over een nieuwe cao voor de werknemers.

Door van onze verslaggever - 17-2-2017, 17:02 (Update 17-2-2017, 17:02)

Vakbond CNV Vakmensen wil dat de ENCI (Eerste Nederlandse Cementindustrie), met onder meer een filiaal bij Tata Steel in Velsen-Noord, binnen enkele dagen met een serieus tegenvoorstel komt in het langlopende meningsverschil over een nieuwe cao voor de werknemers.

De vakvereniging wil...