Directeur Bouwens van RUD NHN op zijspoor

CASTRICUM - Directeur André Bouwens van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) is aan de kant gezet.

Door Koen van Eijk - 18-2-2017, 7:00 (Update 18-2-2017, 7:58)

Bouwens was directeur sinds de oprichting van de RUD drie jaar geleden; een overkoepelende milieudienst die zich bezig houdt met handhaving van asbest-, geluidsregels en andere milieuregels voor de gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie.

De RUD is gevestigd in Hoorn, er werken 150 mensen.

Marcel Steeman, als wethouder van Castricum bestuurslid van de RUD, meldt dat van Bouwens ’afscheid is genomen als directeur’.

Volgens Steeman heeft het ’gerommeld’ in de organisatie en is ’de werkdruk enorm’. Volgens het bestuur is Bouwens niet de man die deze problemen kan oplossen.

Bouwens verlaat de organisatie niet. Hij zit twee jaar voor zijn pensioen. Deze jaren zal hij in dienst blijven op ’opdrachtbasis’. Er komt een interim-directeur.