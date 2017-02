Doorgezakte bestelbus met vermoedelijk gestolen benzinevat van de weg gehaald

HEEMSKERK - Een veel te zwaar beladen voertuig is in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Wieringen in Heemskerk van de weggehaald. Er stond een vermoedelijk gestolen benzinevat van duizend liter in het voertuig.

Door Internetredactie - 17-2-2017, 12:19 (Update 17-2-2017, 12:19)

De bestuurder, een dertigjarige man uit Assendelft, werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De bus waarin hij reed was aan de achterkant helemaal doorgezakt.

Agenten gaven de bestuurder een stopteken. Ze roken vervolgens een flinke benzinelucht.

Het voertuig is in beslag genomen voor onderzoek.