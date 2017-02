Zwaargewond het spoor over

CASTRICUM - De 19-jarige jongen die het zwaarst gewond raakte afgelopen zaterdag op het station van Castricum, was het spoor over gevlucht en zakte op het parkeerterrein bij het Huis van Hilde in elkaar.

Door Koen van Eijkk.van.eijk@hollandmediacombinatie.nl - 17-2-2017, 8:45 (Update 17-2-2017, 8:45)

Dat verklaarde farctievoorzitter Roel Beems van CKenG donderdagavond in de gemeenteraad van Castricum. Hij had een spoeddebat aangevraagd over het geweld op het station zaterdagnacht waarbij een kleine groep Heilooërs werd belaagd door een groep van 25 tot dertig jongeren uit Alkmaar.

,,De jongen vluchtte over het spoor richting...