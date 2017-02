’Perronmeppers worden gepakt’

CASTRICUM - De Castricumse burgemeester Toon Mans verwacht dat de verdachten van de ernstige geweldpleging op het station van Castricum zullen worden gevonden.

Door Koen van Eijk - 17-2-2017, 0:45 (Update 17-2-2017, 0:45)

Dat zei hij donderdagavond tijdens een spoeddebat in de gemeenteraad over het incident, waarbij twee Heilooërs van 19 en 18 jaar in elkaar werden geslagen. Mans verklaarde dat er ’sporen en tips’ zijn en dat ’de verwachting is dat de daders worden opgepakt’. Hij zei ’geen signaal’ te hebben dat komend weekend opnieuw geweldpleging kan plaatsvinden in het dorp.