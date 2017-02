Verdachten van seksuele uitbuiting meisje (17) vrij

HAARLEM - Twee mannen uit Beverwijk en Hoorn die ervan worden verdacht dat ze een 17-jarig meisje hebben uitgebuit door haar als prostituee in een hotel in Akersloot te laten werken, zijn gisteren door de rechtbank in Haarlem vrijgelaten. De rechters sloten niet uit dat de verdachten uiteindelijk geen hogere straf zullen krijgen dan de drieënhalve maand die beiden in voorarrest hebben uitgezeten.

Door Frits Verhagen - 16-2-2017, 18:40 (Update 16-2-2017, 18:40)

Justitie verdenkt het tweetal, de 22-jarige Michael T. uit Beverwijk en de 23-jarige Gianni L. uit Hoorn, ervan dat...