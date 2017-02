Herkomst buit drankdieven in Beverwijk onbekend

BEVERWIJK - Drie mannen zijn donderdagochtend vroeg opgepakt in Beverwijk. Het drietal werd met een betonschaar en een lading drank betrapt op straat en is aangehouden op verdenking van diefstal. Waar de drank vandaan komt is echter nog onduidelijk.

Het ging om Beverwijkers van 36, 28 en 35 jaar oud.

Omstreeks 05.10 uur werd de politie op het drietal, dat met kratten bier en een grote betonschaar over de Heemskerkerweg liep, afgestuurd. De politie was snel ter plaatse en kon een van de mannen aanhouden. De andere twee gingen er vandoor, maar konden korte tijd later in de directe omgeving worden aangehouden.

De mannen hadden een steekkar met kratten bier bij zich, droegen flessen wijn en pakken ice-tea in rugtassen en hun kleding. Ook werd nog een compressor gevonden. Het vermoeden bestaat dat de mannen de drank hebben gestolen. Zij werden voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

Agenten hebben in de buurt gezocht naar mogelijke inbraaksporen, maar vooralsnog is niet duidelijk waar ze de drank hebben gestolen.