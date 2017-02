Fotografiecentrum met lage drempel

Fotograaf Michel Mulder legt uit.

BEVERWIJK

Door Ton de Lange - 16-2-2017

Ze beschouwen het zelf als ’een soort EHBO’. De zaterdagmiddagsessies onder de noemer ’eerste hulp bij fotografie’ bleken in januari een schot in de roos voor ISOO.nu aan Stationsplein 46 in Beverwijk. Het leidt tot extra bijeenkomsten, sowieso op 25 februari (13-15 uur) en waarschijnlijk ook nog een keer in mei.

Vorige maand kon men vrijblijvend praktische vragen stellen aan vijf professionele fotografen. Hans van der Mast, Michel Mulder (beiden Beverwijk), Hans Balk (Castricum), Josefien Niesten (Heemskerk) en Onno van Middelkoop (Haarlem) offerden vrije tijd op voor de ’laagdrempelige’ bijeenkomsten. Jan Aardenburg van ISOO.nu: ,,Geen verkooppraatjes en niet hoogdravend, dat werkt. Zo komen mensen zonder schroom met hun camera binnen en schuiven ze ook aan als de fotograaf andere bezoekers iets uitlegt.” Zo vroeg een echtpaar dat op safari in Zuid-Afrika ging, wat voor camera of telelens ze nodig hebben, hoe snel te kunnen fotograferen. ,,Een ander heeft voorkeur voor een bepaald foto-onderwerp en wil weten welke camera daar bij past. De volgende heeft een camera gekocht en wil hulp bij het vinden van de juiste instellingen.”

De Heemskerkse fotograaf René Wolters, die ook cursussen geeft, is op 25 februari ’eerstehulpverlener’.