Marathon van Parijs met lymfoedeem

Foto Ronald Goedheer Ingrid Tuinstra: ,,De marathon van Parijs is voor mij de bevestiging dat ik er weer ben.’’

HEEMSKERK - Ingrid Tuinstra (51) uit Heemskerk is een echte doorzetter. Negentien jaar geleden werd lymfoedeem voor het eerst zichtbaar bij haar. Toch weerhoudt deze aandoening haar er niet van om te sporten. Sterker nog: Ingrid loopt in april de marathon van Parijs.

Door Guusje Trompg.tromp@hollandmediacombinatie.nl - 15-2-2017, 19:12 (Update 15-2-2017, 19:12)

De Heemskerkse is moeder van vijf kinderen. ,,Tijdens mijn eerste zwangerschap kreeg ik een opgezet been. Het was dik en voelde stram aan. Negentien jaar geleden was er weinig over bekend, dus ik vroeg mijn verloskundige wat het was...