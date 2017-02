Spoeddebat over geweld Castricum

CASTRICUM - Er komt donderdagvond een spoeddebat in de raad van Castricum over het geweld afgelopen zaterdagnacht op het NS-station in deze gemeente. Het debat is aangevraagd door oppositiepartij CKenG.

Door Koen van Eijk - 15-2-2017, 21:00 (Update 15-2-2017, 21:00)

,,We willen weten of je als ouders je kinderen in het weekeinde nog veilig kan laten stappen’’, motiveert CKenG-fractievoorzitter Roel Beems.

Bij het geweld raakten twee Heilooërs, 19 en 18 jaar, zwaargewond. Zij werden belaagd door een groep van 20 tot 30 jongeren.

Beems hoopt met het debat van burgemeester Toon Mans antwoord te...