Castricum moet oud-wethouder schadeloos stellen

DEN HAAG - De gemeente Castricum zal de Limmer oud-wethouder Gerrit Min alsnog ruim 15.000 euro planschadegeld moeten uitkeren, zo blijkt uit een definitieve uitspraak van de Raad van State.

Door onze verslaggever - 15-2-2017, 15:32 (Update 15-2-2017, 15:32)

Met de planschade (14.480 euro plus zes jaar rente) moet Castricum de waardedaling van Mins woning aan het Pageveld enigszins compenseren. De woning daalde in waarde nadat in 2011 achter Mins achtertuin een groot aantal woningen werden gebouwd.

Eerder weigerde Castricum Min een cent planschadegeld toe te kennen omdat hij volgens de gemeente...