Brede kritiek op brandweerleiding Veiligheidsregio Kennemerland

HEEMSKERK - Brandweercommandant Schippers van Veiligheidsregio Kennemerland verstrekt de Heemskerkse gemeenteraad onjuiste informatie, stelt fractievoorzitter John Kolenbrander van coalitiepartij Heemskerk Lokaal.

Door Friso Bos - 15-2-2017, 17:30 (Update 15-2-2017, 18:01)

Hij doelt op een brief van Schippers waarin deze schrijft dat de brandweervrijwilligers uit Heemskerk hebben aangegeven geen piketdiensten meer te willen. ,,Die informatie is onjuist, zet mij op het verkeerde been en daar heb ik moeite mee’’, aldus Kolenbrander.

En er kwam meer kritiek op het management van de brandweer tijdens de commissievergadering Algemeen Bestuur en Veiligheid afgelopen dinsdagavond. Aanleiding was...