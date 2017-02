Raadslid Ron de Haan: ’Castricum beter af met ’aan Zee’’

foto Holland Media Combinatie Ron de Haan op het strand van Castricum met hond Dirk: ,,Buiten Amsterdam komen de toeristen voor de kust .’’

CASTRICUM - Ron de Haan, raadslid namens De VrijeLijst in Castricum, begrijpt de neerbuigende reactie van toerismewethouder Kees Rood (VVD) niet over De Haans plan om Castricum voortaan ’Castricum aan Zee’ te noemen.

Door Koen van Eijkk.van.eijk@hollandmediacombinatie.nl - 14-2-2017, 17:41 (Update 14-2-2017, 17:41)

Rood noemde het voorstel van De Haan ’ridicuul’ en bedoeld om ’aandacht’ te krijgen. De Haan: ,,Ik ben daar niet boos over. Eerder verwonderd. Ik begrijp het niet. De VVD is toch juist een partij die traditioneel de ondernemersbelangen hoofd in het vaandel heeft staan.’’

De strandexploitanten vinden het een...