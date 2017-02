Onderzoek naar ’impasse op de werkvloer’

HEEMSKERK - Heemskerk gaat op zoek naar een onderzoeksbureau dat zich gaat verdiepen in de verstoringen in de werkverhoudingen die het afgelopen afgelopen jaar optraden. De onderzoeksopdracht is geformuleerd, het onderzoek moet worden aanbesteed.

Door Friso Bos - 14-2-2017, 20:00 (Update 14-2-2017, 20:00)

Burgemeester Baltus zegde het externe onderzoek november vorig jaar toe aan de gemeenteraad. De samenwerking in de organisatie en specifiek die tussen de vorige gemeentesecretaris en de Ondernemingsraad, heeft zich in het jaar 2016 in een neerwaartse spiraal ontwikkeld. Dit escaleerde toen de gemeentesecretaris de OR in verband...