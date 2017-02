Perrongewonde uit ziekenhuis

CASTRICUM - De 19-jarige Heilooër die met hersenletsel in het ziekenhuis was opgenomen nadat hij zaterdagnacht op het station van Castricum in elkaar was geslagen, kon dinsdag naar huis. Dat meldt de politie.

Door Koen van Eijk - 15-2-2017, 7:00 (Update 15-2-2017, 7:00)

Bij het geweldincident, waarbij een groep van twintig tot dertig jongeren mensen op het perron belaagden, raakte ook een 18-jarige man uit Heiloo gewond. Hij liep een verbrijzelde neus op. In totaal zijn zes aangiften gedaan.

Het ging, volgens diverse betrokkenen in het Castricumse horecawereldje, om een groep Alkmaarders. Zij...