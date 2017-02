Delegatie Uitgeest op bezoek bij scholen

UITGEEST - Ter inspiratie voor een nieuw IKC (integraal kindcentrum) in Uitgeest is een groep met onder andere ambtenaren, onderwijspersoneel en raadsleden kort geleden op bezoek geweest bij scholen in Utrecht en Haarlem.

Vorig jaar deden ze al een excursie naar De Rijp, eveneens om zich uitgebreid te informeren. In het centrum van Uitgeest moet een IKC komen ’waarbinnen drie basisscholen tot één school worden gefuseerd en naast opvang ook culturele partners en sport gehuisvest zullen worden’. Daarnaast gaat het over ’de kansen en mogelijkheden om een schoolgebouw energieneutraal te maken’.