Mirjam laat de huid heel hard sporten

foto Heleen Vink Mirjam Landman.

BEVERWIJK - Mirjam Landman wilde altijd al schoonheidsspecialiste worden, maar die gelegenheid deed zich voor toen ze als

Door Kees de Boer - 14-2-2017, 15:28 (Update 14-2-2017, 15:28)

secretaresse bij de Onderwijs Begeleidingsdienst werd ontslagen. ,,Het was crisistijd en ik werd boventallig. Ik had mijn papieren al en heb me vervolgens tot huidcoach ontwikkeld.”

Haar specialiteit? ,,Ik richt me op huidverbetering met allerlei producten.” Ze legt uit hoe ze werkt: ,,Ik leg mijn klanten altijd uit hoe de huid werkt en hoe je zo mooi mogelijk oud wordt. Dan vertel ik hoe je...