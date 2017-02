Marco Bakker zingt op benefiet voor Samenloop

Foto PR Voorzitter René Schelvis van de Beverwijkse Samenloop voor Hoop overhandigt de vergunningsaanvraag aan burgemeester Freek Ossel.

BEVERWIJK - De Beverwijkse zanger Marco Bakker treedt belangeloos op tijdens een benefietconcert voor de Samenloop voor Hoop. De Beverwijkse editie van dit landelijk loopevenement tegen kanker is een week na dit concert, in het weekeinde van 24 en 25 juni. De eerste tien teams hebben zich al ingeschreven.

Door Annemiek Jansen - 14-2-2017, 23:00 (Update 14-2-2017, 23:00)

De organisatie van de Beverwijkse Samenloop voor Hoop maakte dit maandag bekend in het stadhuis tijdens het overhandigen van de vergunningaanvraag aan burgemeester Freek Ossel van Beverwijk. De Samenloop voor Hoop wordt in het park bij kinderboerderij De Baak gehouden.

Rondjes

De Samenloop voor Hoop is een landelijke actie van KWF Kankerbestrijding. Dit jaar zijn er 33 lokale edities waaronder die in Beverwijk. In estafettevorm lopen deelnemers 24 uur lang rondjes door het park. De bedoeling is dat de teams zoveel mogelijk geld inzamelen.

In 2014 en 2016 was de loop in Heemskerk, in het Broekpolder-park Vlaskamp, met honderden deelnemers. Dat inspireerde enkele Beverwijkers om de loop naar Beverwijk te halen.

De wandelestafette heeft enkele vaste onderdelen, zoals de openingsceremonie met eregasten, een kaarsenceremonie en een slotceremonie.

Kinderloop

Op zondagochtend is er in Beverwijk een kinderloop. Kinderen lopen dan 24 minuten met de deelnemers mee. Tijdens het weekeinde treden diverse artiesten op. De bands Tommy Inc., de Time Travelerband en de Elvisband komen, evenals stadsdichter Joris Brussel.

Een week voor de Samenloop voor Hoop, vrijdag 16 juni, is er een benefietconcert in de Agathakerk waar Marco Bakker samen optreedt met The Voice Company. De opbrengst gaat naar de Samenloop voor Hoop. Kaarten kosten tien euro en gaan binnenkort in de verkoop. Reserveren kan via de mail: beverwijk@

samenloopvoorhoop.nl.

Opgeven voor de Samenloop voor Hoop kan ook, via de website:

samenloopvoorhoop.nl/beverwijk