Korte groencursus IVN in Koetshuijs

HEEMSKERK - IVN Midden-Kennemerland geeft op zaterdag 18 februari in het Koetshuijs van kasteeltuin Assumburg uitleg over de korte groencursus voor iedereen die meer wil weten over de flora en fauna in Kennemerland.

Deelname kost €125 en het programma bestaat uit 10 lesavonden (op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur) en 7 buitenexursies. Aanmelden: www.ivn.nl