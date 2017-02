Truien ruilen tijdens repaircafé

BEVERWIJK - In ouderenpaviljoen Westerhout aan het Westerhoutplein wordt op zaterdag 18 februari van 12.30 tot 15.30 uur een repaircafé gehouden.

Er is dit keer een speciale activiteit: het ruilen en/of restylen van jouw trui of dus die van een ander waarmee je geruild hebt. Ook als je niets te ruilen of te repareren hebt ben je welkom voor een kopje koffie of thee of een leuk gesprek.