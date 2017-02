Opvoedkaart als spiegel voor ouders

Fotografie Hielco Kuipers Edith (links) en Birgit Steijns.

HEEMSKERK - Veel ouders willen graag wat hulp bij de opvoeding. Ze willen zich wel ergens in verdiepen, maar een boek lezen en de informatie vervolgens toepassen in het dagelijks leven? Dat is nog best lastig.

Door Janneke Dijke - 13-2-2017, 15:57 (Update 13-2-2017, 15:57)

Daarom ontwierpen de therapeuten Edith en Birgit Steijns een set kaarten, die onlangs verscheen. ,,Heel veel mensen vinden de teksten ontzettend herkenbaar.’’

De kaarten zijn niet bedoeld als spel. Het is meer een alternatieve vorm voor een boek, waarbij je zelf een kaart kunt kiezen die je...