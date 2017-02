Brand Tata te vergelijken met oliebrand

foto Michel van Bergen De brand bij Tata Steel heeft geen gevaarlijke situaties opgeleverd.

VELSEN-NOORD - De brand zaterdagavond in een transformatorstation op het terrein van staalbedrijf Tata Steel zaterdag was groot, maar de situatie was nooit gevaarlijk.

Door Pieter van Hove - 13-2-2017, 15:08 (Update 13-2-2017, 15:08)

,,Het was te vergelijken met een enorme oliebrand”, aldus woordvoerder Guido Weidema van de Veiligheidsregio Kennemerland. ,,Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Al wil dat niet zeggen dat de rook niet schadelijk kan zijn voor de volksgezondheid. Maar wat dat betreft hebben we het jaargetijde meegehad.

Het is winter en mensen hebben dan geen ramen van hun woningen open.’’...