Echte bikkels op het witte strand

foto Remco van der Kruis/United Photos Zeilen op het witte strand van IJmuiden.

IJMUIDEN AAN ZEE - Terwijl ook op het IJmuider strand de sneeuw een witte deken neerlegt, schieten langs de vloedlijn enkele witte schimmen voorbij.

Door Frenk Klein Arfman - 12-2-2017, 18:07 (Update 12-2-2017, 18:07)

Witte wieven? Nee, hier zijn enkele leden van De Noordwester bezig met het uitoefenen van hun sport: strandzeilen, ook wel blokarten genoemd.

Ze zijn er ondermeer voor uit Rockanje, Pijnacker en Leiden komen rijden. Het brede IJmuider strand is immers bij uitstek geschikt voor strandzeilen. Dat het vandaag koud is, zorgt voor een mindere opkomst dan anders. Maar de echte bikkels zijn er. Zelfs nu het dusdanig koud is dat de verslaggever stilletjes hoopt dat niemand iets interessants te zeggen heeft. Dan kan hij immers zijn kladblok en dus ook zijn handen fijn warm in de jaszakken houden.

Zes van de ongeveer vijftig leden zijn vandaag op komen dagen. Drie zijn er na een uurtje nog over. ,,De een had een lekke band en de ander een kapot wiel´´, vertelt de 53-jarige Bartjan Rietdijk, als hij zijn zeilkar op de kant heeft gegooid. ,,Zo parkeer je´´, legt hij uit.

Het mooie van blokarten is het stoeien met de elementen, zegt plaatsvervangend voorzitter Norbert van der Kooij (48). ,,Je start geen motor, je bent geheel afhankelijk van de wind. En dan heb je te maken met het strand, het water, kuilen en bulten. En dat bij een behoorlijke snelheid, want je kunt snelheden van rond de honderd kilometer per uur bereiken.´´

Normaal bestaat een wedstrijd uit het maken van zoveel mogelijk rondjes bij deze mannen. Bartjan: ,,Maar vandaag was het meer een kwestie van lekker blokarten.´´

In Nederland is blokarten een wintersport, om overduidelijke redenen.

Een strand vol zonaanbidders verdraagt immers geen zich met honderd kilometer per uur voortbewegende karren. Nu is het soms al ingewikkeld. Norbert: ,,Mensen klagen nu ook soms als we hier bezig zijn. En onze karren hebben vaak een bijna magnetische werking op honden die op ons gaan ´jagen´. Dan wordt het soms wat ingewikkeld, want wij willen absoluut geen ongelukken.´´ De opmerking dat de mannen op leeftijd zijn, antwoordt Loek (52) met een knipoog: ,,Dit is een sport voor luie, oude mannen.´´ En weg is-ie.