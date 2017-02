Eerst duwen en dan in het zaak er tijdig in te springen

IJMUIDEN AAN ZEE - Jeffrey van Hooff is zondagmiddag met vrouw en kind naar de bobslee-stellage bij het Holiday Inn hotel gekomen. Hij is nieuwsgierig: ,,Ik had hier over gelezen en besloot om eens een kijkje te nemen. Ik vind dat wanneer er iets bijzonders als bobsleeën in IJmuiden wordt georganiseerd, dat je dan wel moet komen.”

Door Kees de Boerredactie@ijmuidercourant.nl - 12-2-2017, 18:04 (Update 12-2-2017, 18:04)

En de bobbaan is bijzonder. ,,Hij is al heel Europa door geweest”, zegt instructeur en oud-olympiër Arend Glas. ,,In Engeland, Italië, Roemenië en nu hier...