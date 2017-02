Knal en veel rookontwikkeling bij uitslaande brand Tata Steel [video]

BEVERWIJK - Een grote brand bij Tata Steel op het terrein in Beverwijk heeft zaterdagavond voor veel rookontwikkeling gezorgd. De brand volgde na een luide knal en is uitslaand.

Door Internetredactie - 11-2-2017, 18:13 (Update 11-2-2017, 22:13)

Omwonenden sloegen daarop alarm. De bedrijfsbrandweer van Tata Steel kwam ter plekke en constateerde een brand bij hoogspanningsverdeelstations. De lokale brandweereenheid om assistentie gevraagd.

Het blussen moest even op gang komen vanwege de hoogspanning die op het terrein aanwezig is. Na veel bluswerk kon rond 20.30 uur eindelijk het sein brand meester worden gegeven.

Het getroffen station ligt op het nieuwe gedeelte van Tata Steel, ruwweg tussen de Zeestraat naar Wijk aan Zee en de Westelijke Randweg. De brand is op een terrein waar geen personeel is. Er is daarom niemand gewond geraakt, aldus een woordvoerder van Tata Steel.

Een woordvoerder van veiligheidsregio Kennemerland adviseerde aan omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen.

Het drinkwaterbedrijf PWN meldt op Twitter dat er een lage waterdruk is in IJmond, Purmerend, Volendam en Limmen. Dat komt door het uitvallen van de elektriciteit door de brand bij Tata Steel. Het probleem is van korte duur, want PWN is overgegaan op noodstroom.

App-gebruikers bekijken hier de beelden die een omstander maakte.