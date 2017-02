Bestelbusje glijdt in water in Akersloot

DNP.NU/Ferdinand Korver Bekijk Fotoserie

AKERSLOOT - De bestuurder van een bestelbusje is zaterdagmorgen bij het nemen van de afslag Akersloot op de A9 uit de bocht gevlogen. Door gladheid verloor hij de controle over het stuur en belandde met zijn voertuig in een sloot naast de weg.

Door Internetredactie - 11-2-2017, 11:20 (Update 11-2-2017, 11:20)

De bestuurder bleef ongedeerd en kon op eigen kracht het voertuig verlaten. De afhandeling van het ongeval duurde vervolgens even; de takelwagen die het bestelbusje uit het water moest halen kwam vast te zitten in de gladde berm en moest worden losgetrokken door een auto van Rijkswaterstaat. Toen dat eenmaal gelukt was kon het busje uit de sloot worden gehaald.

Het verkeer ondervond enige oponthoud door de langdurige operatie.