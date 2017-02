Consumenten halen spullen liefst van ver

IJMOND - Consumenten in de IJmond halen hun niet-dagelijkse spullen het liefst van ver. Dat blijkt uit een ’koopstromenonderzoek’ van de Randstadprovincies.

Door Bart Vuijk b.vuijk@hollandmediacombinatie.nl - 11-2-2017, 10:21 (Update 11-2-2017, 10:21)

In het onderzoek is duidelijk te zien dat er meer geld uit de zakken van inwoners naar winkels buiten hun gemeente stroomt, dan in de kassa’s van winkels in de eigen woonplaats. Vooral als het gaat om niet-dagelijkse boodschappen is dat zo. Mode, meubels, doe-het-zelfartikelen enzovoorts. Alleen in Beverwijk, met de Bazaar en de Meubelboulevard, wordt quitte gespeeld. Hier komt...