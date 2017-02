Alkmaarder aangehouden voor inbraak in Beverwijk

BEVERWIJK - De politie heeft vrijdagavond een 31-jarige man uit Alkmaar en man zonder vaste verblijfplaats opgepakt op verdenking van een inbraak in een bedrijfspand aan de Wijkmeerweg in Beverwijk.

Rond tien over acht kreeg de politie melding dat er mogelijk was ingebroken in een bedrijfspand. In de directe omgeving zag de politie een wegrijden waarin de mogelijke verdachten zaten. De achtervolging werd ingezet en het verdachte voertuig reed in de richting Alkmaar. Bij de rotonde Kooimeerplein kon de auto stil gezet worden.

In de auto bleken twee mannen te zitten. Een kon, na een korte worsteling, bij de auto worden aangehouden. De tweede verdachte ging er rennend vandoor en wist aanvankelijk aan de politie te ontsnappen door in een sloot te springen. Toen uiteindelijk een politiehond werd ingezet, staakte hij zijn vluchtpoging. Beide mannen zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

In de auto trof de politie inbrekerswerktuigen zoals een breekijzer, een bivakmuts en handschoenen aan. Ook lagen er dozen met stofzuigers in de laadruimte, die mogelijk van diefstal afkomstig waren. De politie nam de auto, het inbrekersgereedschap en de mogelijk gestolen goederen in beslag.

Bij controle op de Wijkermeerweg bleek er inderdaad in een bedrijfspand te zijn ingebroken. Hier was de toegangsdeur geforceerd. Onduidelijk is nog of de gevonden spullen in de auto uit dit bedrijf afkomstig zijn.