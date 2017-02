Back to the sixties in Bakkum

BAKKUM - Omdat de Oud-Castricum vijftig jaar bestaat, dompelt de werkgroep Castricum en Bakkum de komende periode in het verleden.

Met diverse activiteiten gaat Oud-Castricum terug naar het jaar van oprichting, 1967. Gisteren was in Bakkum een bijeenkomst in Hotel Restaurant Fase Fier, dat in 1967 overigens nog gewoon Hotel Borst heette.

De avond stond in het teken van de revolutionaire jeugd uit die tijd en haar muziek. De toenmalige jongeren, de zestigers en zeventigers van nu, kwamen bijeen om de stoere verhalen van toen te vertellen.

Natuurlijk waren de hits uit de sixties ook te horen, en was er een popquiz over muziek uit de jaren zestig.