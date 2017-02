Feestelijke heropening modezaak Esclusivo

Foto Ronald Goedheer Eigenaar Maurice Buis in de vernieuwde Esclusivo.

CASTRICUM - Terwijl veel andere kledingwinkels in zwaar weer verkeren en hun deuren noodgedwongen moeten sluiten, heropent mannenmodezaak Esclusivo zaterdag na een drastische verbouwing feestelijk zijn deuren. Eigenaar Maurice Buis (38) van Esclusivo: „We zijn nog steeds een gezond bedrijf, al hebben ook wij de afgelopen jaren natuurlijk wat moeten inleveren.”

Door Manon Kentie - 11-2-2017, 6:45 (Update 11-2-2017, 6:45)

Er is de afgelopen vier weken een hoop veranderd in de zaak van Buis aan de Burgemeester Mooijstraat. De winkel oogt heel ruimtelijk, licht en daardoor toegankelijk. „Het is de bedoeling...