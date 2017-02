Intercity’s wellicht weer deels terug op Kennemerlijn

VELSEN - Wethouder Jaqueline Dorenbos van Beverwijk heeft er goede hoop op dat er enkele intercity’s terugkomen op de Kennemerlijn. De NS neemt in maart een beslissing. Dat zei Dorenbos donderdagavond tegen de raadscommissie.

Door Annemiek Jansen - 10-2-2017, 14:28 (Update 10-2-2017, 14:40)

,,Honderd procent garantie hebben we niet’’, zei de wethouder, ,,maar de NS verwacht zelf met een positief resultaat te kunnen komen.’’

Sinds september zitten de IJmond-gemeenten met provincie Noord-Holland en de NS om tafel over de Kennemerlijn. De treinverbinding tussen Alkmaar en Haarlem raakte in december 2015 veertig dagelijks rijdende intercity’s kwijt. Sindsdien kunnen de treinreizigers nog maar tien sneltreinen per dag nemen, alleen in de spits, en alleen in de ’spitsrichting’.

Als gevolg hiervan zitten de overgebleven boemeltreinen vaak tjokvol. Treinreizigers klagen steen en been. In een enquête die vorig jaar door deze krant werd gehouden, gaf meer dan 90 procent aan dat de dienstverlening van NS op de Kennemerlijn ernstig tekortschiet. Reizen duurt ook veel langer.

De gemeentebestuurders langs de spoorlijn protesteren al lang tegen de verslechteringen sinds december 2015. Zij worden aangevoerd door wethouder Dorenbos van Beverwijk. De gemeenten willen ook dat de Kennemerlijn weer wordt verbeterd voor de treinreizigers.

Er zijn sinds september twee gesprekken met de NS geweest. Bij het eerste gesprek, zei Dorenbos, was er afgesproken dat er niets over de inhoud naar buiten mocht komen, maar over het tweede, recent gevoerde gesprek is deze afspraak niet gemaakt. Vandaar dat Dorenbos zich vrij voelt om te melden wat eruit is gekomen.

Volgens de wethouder laten cijfers zien dat de punctualiteit van de treinen is verbeterd, maar de treinvoerder is nog niet tevreden met de uitval. ,,De NS erkent eindelijk dat er een probleem is en in maart wordt er een beslissing genomen of we er enkele intercity’s bij krijgen’’, aldus Dorenbos.