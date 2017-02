Castricum weigert extra te betalen aan Deloitte

CASTRICUM - De gemeenteraad van Castricum weigert extra te betalen aan accountant Deloitte. Voor de controle van de jaarrekening over 2016 wil Deloitte een extra bijdrage.

Door Koen van Eijk - 11-2-2017, 6:00 (Update 11-2-2017, 6:00)

De gemeenteraad gaat over de controle van de jaarrekening. Deze klus is aanbesteed aan Deloitte, waarbij een vaste prijs is afgesproken. In het contract is opgenomen dat de prijs vaststaat, ongeacht wijzigingen in wet- en regelgeving.

Maar Deloitte zegt het niet meer voor de vastgestelde prijs te kunnen doen, aldus PvdA-raadslid Dave van Ooijen, voorzitter van de...