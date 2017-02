Tbs voor gooien van airconditioner

HAARLEM - De Haarlemse rechtbank heeft de Slowaak Peter B. (34) tbs met dwangverpleging opgelegd. Op 22 mei 2016 mishandelde B. zijn huisgenoot in Heemskerk en gooide een airconditioner op hem. Dit leverde de verdenkingen van een poging tot doodslag en een zware mishandeling op.

Door Guusje Tromp - 10-2-2017, 21:30 (Update 10-2-2017, 21:30)

Midden in de nacht schopte en sloeg B. zijn huisgenoot. Vervolgens is hij naar de woonkamer gegaan om de politie te bellen. Ook dronk hij een glas wijn. Daarna is hij teruggegaan naar de slaapkamer, waar het...