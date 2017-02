Broekpolder krijgt nog geen eigen afvalbakken

Foto PR Container van HVC voor plastic.

BEVERWIJK - Voorlopig komt er geen nieuwe afvalbak bij in Beverwijk. Een merendeel van de gemeenteraad vindt dat wethouder Jaqueline Dorenbos haar huiswerk over moet doen. Vooral dat de inwoners niet vooraf betrokken zijn bij het afvalplan bleek een struikelblok. Het lijkt er nu op dat Dorenbos terug komt met het voorstel om in één wijk een proef te starten met een derde afvalbak erbij, voor plastic.

Door Annemiek Jansen a.jansen@hollandmediacombinatie.nl - 10-2-2017, 7:00 (Update 10-2-2017, 7:00)

Dat zal niet de Broekpolder zijn. De enige wijk in Beverwijk, waar laagbouw ondergrondse containers...