Eerbetoon aan Rory Gallagher

Foto: Hollandse Hoogte

WIJK AAN ZEE - In café De Zon wordt in het eerste weekend van maart de 19e editie van het Rory Gallagher Tribute gehouden. Het is voor de tiende keer dat dit in Wijk aan Zee gebeurt.

Door Ton de Lange - 9-2-2017, 17:40 (Update 9-2-2017, 17:40)

Gallagher is de legendarische Ierse bluesgitarist die in 1995 op 54-jarige leeftijd overleed. Hij brak in de sixties door met zijn powertrio Taste, het album ’Live in Europe’ (1972) is een klassieker. Het eerbetoon is een internationaal evenement, met zeven bands uit België, Duitsland, Engeland en Spanje. Afsluiter is de, volgens kenners, beste Gallagher-coverband uit Nederland: Laundromat. Info en kaarten via www.rorygallagher.nl.