Converter- en rozaslak in stofwolken van Tata Steel

WIJK AAN ZEE - De stofwolken afkomstig van Tata Steel die neersloegen in Wijk aan Zee in het weekend van 17-18 december, kwamen vrij doordat een pan met converterslak met daarin kooks werd gegoten. Op 22 december kwam er weer stof vrij, ditmaal door een pan met roza-slak. Slak is een bijproduct van de staalproductie.

Door Bart Vuijk - 9-2-2017, 15:09 (Update 9-2-2017, 15:09)

Het college van burgemeester en wethouders meldt dit op schriftelijke vragen van de CDA-fractie in Beverwijk. Het converterslak bevatte deeltjes magnetiet, kooks en grafiet. Doordat een slakpan...