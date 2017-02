Seligmann zet ’trillingen’ op het doek met olieverf

Foto PR ’Hoor! hoe even wicht mijn schouder 4’, doek van Teska Seligmann.

CASTRICUM - Ze was eerder altviolist, daarna werd Castricumse Teska Seligmann kunstschilder. Het eerste gaat echter ’nooit over’. Sterker, de twee komen samen. ’Als musicus slinger je trillingen de lucht in’ en ’schilderen is voor mij het op doek zetten van trillingen’, staat op haar site. Ze exposeert van 16/2-16/5 in ’haar’ gemeentehuis.

Door Ton de Lange - 9-2-2017, 14:40 (Update 9-2-2017, 14:40)

Seligmann werkt met olieverf op doek en bouwt de schilderijen laag over laag op. Met veel variatie en contrast in kleur én structuur. Van zichtbare kwaststreek en paletmes tot...