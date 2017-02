Haarlemse inbreker aangehouden in Beverwijk

BEVERWIJK - De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag een 35-jarige Haarlemmer aangehouden na een inbraak in een woning aan de Duke Ellingtonlaan in Beverwijk.

De politie kreeg rond half vier een melding binnen van een verdachte situatie in de woning. De politie wist de inbreker in de omgeving aan te houden.

Mogelijk waren er meerdere mensen betrokken bij de inbraak. Zij zouden mogelijk zijn gevlucht in een kleine bestelauto. De politiehelikopter heeft vanuit de lucht meegezocht. De auto en de verdachten zijn niet aangetroffen.

De man zit vast.