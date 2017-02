Hazesfans zamelen geld in voor AOW’er

Foto Kitty van Stek Dick van der Geld (l) met André Hazes, rond 1988 tijdens Jordaanfestival in Amsterdam..

IJMUIDEN - Het hangt al sinds oktober 2014 boven zijn hoofd: het zwaard van Damocles, nu in de vorm van circa 3000 euro schadevergoeding aan Rachel, de gefortuneerde weduwe van André Hazes. Dick van der Geld moet echter leven van 1372 euro AOW per maand, samen met zijn vrouw Kitty van Stek. ,,Ik word er zenuwziek van.” ’IJmuiden zingt Hazes’, op 19/2 in het sfeervolle Thalia Theater, is een benefietconcert voor hem.

Door Ton de Lange - 8-2-2017, 23:00 (Update 8-2-2017, 23:00)

De 71-jarige Van der Geld werd geboren in Naarden en...